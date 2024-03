Halálos fenyegetést kapott Di María és családja

Miután felszólalt a szülővárosában, Rosarióban tapasztalható állapotokról, halálosan megfenyegették Ángel Di Maríát és családját.

A Buenos Aires Times arról számolt be, hogy Rosariót gyakorlatilag megbénította a helyi kormány szerint néhány bűnözői banda, melyek négy gyilkosságot is elkövettek a közelmúltban.

Többször is írásos fenyegetéseket hagytak egy garázsban, ahol a tömegközlekedéshez használt buszokat tartják, ez pedig a szolgáltatás felfüggesztéséhez vezetett. Két héten át nem közlekedtek a járatok és az iskolákban is szünetet rendeltek el.

Ezekkel kapcsolatban a Benficát erősítő Ángel Di María egy múlt heti interjújában fejezte ki aggodalmát és felszólalásáért cserébe, őt, valamint a családját is halálosan megfenyegették. Hétfő hajnalban egy feketébe csomagolt üzenetet dobtak a Funes-hegy lábánál található Miraflores lakóközösségbe, ahol a labdarúgó rendszeresen megszáll, amikor hazatér.

Az argentin válogatottal kiemelten foglalkozó All About Argentina X-oldal néhány konkrét részletet is megtudott a fenyegető levélből.

„Mond el a fiadnak, Ángelnek, hogy ne térjen vissza Rosarióba, különben tönkretesszük azzal, hogy megöljük az egyik családtagját” – idézték a játékos családjának küldött üzenetet.