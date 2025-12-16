Halálos balesetben veszítette életét a magyar gólkirály

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató Szőce és Zalaháshágy között, a 86-os főút 40-es kilométerénél vasárnap késő éjszaka. A baleset következtében a személygépkocsi az árokba borult, a sofőrt a körmendi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből – számolt be a balesetről a vaol.hu. A karambolban a Vas vármegyei II. osztályú bajnokságban szereplő Nádasd KSE futballistája, Nagy Zsombor életét veszítette.

A személyautót a mindössze 21 éves Nagy Zsombor, a Nádasd KSE játékosa vezette – a futballista elhunyt a balesetben.

Nagy Zsombor a Kék Sünikben kezdte pályafutását, a Lurkó UFC-ben, az Illés Akadémián pallérozódott tovább, aztán Körmenden és Csákánydoroszlóban futballozott. Idény nyáron szerződött Nádasdra, ahol ősszel csapata házi gólkirálya volt, 13 bajnoki mérkőzésen 19 gólt szerzett – a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában pedig a második helyen állt a góllövőlistát. Az őszi utolsó meccsen a Bajánsenye (4-0) ellen még gólt szerzett csapatában.