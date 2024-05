Haladás: "Január óta fizetést sem kapunk – exkluzív interjú Szombathelyről

A zöld-fehér klub először nem kapta meg a licencet az MLSZ-től, majd lemondott az ügyvezető, mára pedig úgy tűnik, csődközeli állapotok uralkodnak.

Arról mi is írtunk, hogy nagy a baj Szombathelyen, most azonban kérésünkre meg is szólalt a Haladás egyik labdarúgója.

Arra, hogy mi a helyzet most a Haladásnál, először Erdei Carlo, a csapat egyik labdarúgója válaszolt:

"A januári fizetést még megkaptunk, azóta viszont egy fillért sem. Mindenki fizeti a saját lakását, él a semmiből úgy, hogy már ebédünk sincs, mivel azt sem fizetik, kritikus a helyzet. Az elmúlt időszakban mindig jött egy új hazugság, egy új határidő. Vicc már ez az egész. Az ügyvezető hölgy múlt hét szerdán bejött az öltözőbe, és elmondta, hogy a gyenge emberek nehéz helyzetben kifogást keresnek, az erősek viszont küzdenek a végsőkig, erre rá három napra lemondott… Szörnyű! Kérik, hogy küzdjünk a klubért, de a klub nem foglalkozik velünk, pedig mi csak a pénzünket szeretnénk, amiért megdolgoztunk. A stáb és a csapat együtt van, a vezetőség viszont nem lélegzik együtt sem velünk, sem úgy az egész klubbal. Az előző mester, Aleksandar Jovic többször kérte, hogy legalább egy fizetést kapjunk meg, de még csak ezt sem sikerült elérnie náluk."

A 28 éves focista hozzátette, sokszor ők is Facebookról értesülnek arról csak, hogy mi is zajlik körülöttük. Ezzel pedig elmondása szerint például a jól muzsikált női csapatuk sincs másként, mármint ami az egész milliőt érinti. Ez pedig így egyértelmű, családok százai kerülhetnek anyagi veszélybe.

Erdei Carlo a szurkolóikról sem feledkezett el:

"Le a kalappal amúgy a szurkolóink előtt, akik biztatnak minket és megértették ezt a helyzetet, és le a kalappal a társaim előtt is: ebben a helyzetben végig csináltuk együtt százszázalékosan a feladatunkat - fizetés nélkül is -, a stáb pedig mindvégig mellettünk volt.

- fogalmazott a középpályás.

Arról nem szól a fáma, hogy eladnák a klubot, de ha a vezetőség se pénzt nem rak bele, se el nem adja, abból csak egy út lehetséges: a csőd.