15 év börtönt kaphat a világ legjobb védője, a vád: nemi erőszak

Az ügyben a Párizs melletti Nanterre ügyészsége még 2023 márciusában indított előzetes vizsgálatot.

„Ma már egy vád is elegendő ahhoz, hogy tárgyalást rendeljenek el”

– erősítette meg Hakimi hivatalos közösségi oldalán, hogy bíróság elé áll.

„Ez ugyanúgy igazságtalan az ártatlanokkal, mint a valódi áldozatokkal szemben. Nyugodtan várom a tárgyalást, ahol nyilvánosan is kiderülhet az igazság.”

– hangsúlyozta a PSG jobbhátvédje.

A tárgyalás időpontját egyelőre még nem tűzték ki, azonban Hakimi ügyvédje megerősítette, hogy az eljárás elkezdődött, és hangsúlyozta: elszántan várják a bírósági szakaszt, hogy végre kiderüljön az igazság.

Mi történhetett?

A nyomozás még 2023 februárjában indult el Hakimi ellen. A marokkói védő az interneten ismerkedett meg egy nővel – miközben Hakimi ekkor még nős volt, korábbi párjától két gyermeke született –, majd amikor felesége (akitől még ebben az évben elvált) és gyermekei Dubajban nyaraltak, akkor áthívta magához a hölgyet. A 24 éves nő a PSG focistája által megrendelt Überrel jutott el annak boulogne-i otthonába.

Hakimi először megcsókolta a nőt, majd állítólag az illető tiltakozása ellenére nemi aktust kezdeményezett. A fiatal nő végül lerúgta magáról a marokkói futballistát, majd sms-ben értesítette az egyik barátját, aki autóval érte jött – derült ki a hölgy által tett tanúvallomásból a francia Nogent-sur-Marne-i rendőrőrsön.

Hakimi tagadja a vádakat

A nyomozás során kihallgatták Hakimit is, aki mindent tagadott, pedig a hölgy az üzenetváltásait is megmutatta a nyomozóknak. A PSG védője szerint a hölgy csak kitalálta az egészet, hogy pénz csaljon ki a futballistától.

„Az igazság az, hogy amikor sikeres vagy és jól mennek a dolgaid, könnyű célponttá válsz bizonyos emberek számára, és ez megtanított arra, hogy nem sok emberben bízhatsz meg a környezetedben"

– nyilatkozta Hakimi 2025 januárjában.

Hakimi a hatodik helyen végzett a France Football 2025-ös Aranylabda-szavazásán, a védők közül őt választották a legjobbnak a voksoláson.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.