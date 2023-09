Hajnal Tamás még nem tekinti véglegesnek az FTC keretét

"Tervben van még egy játékos megszerzése"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Sorozatban ötödik alkalommal jutott be valamelyik európai kupasorozatba a Ferencváros. Hajnal Tamás, a klub sportigazgatója az M4 Sportnak kifejtette, hogy miért volt szükség ekkora vérfrissítésre és, hogy miként élték meg a főtáblára kerülést.

A cikk lejjebb folytatódik

A Zalaegerszeg-Ferencváros bajnokin a hazai győzelem 5.00, a döntetlen 4.00, a vendégek sikere pedig 1.66-szoros szorzóval fogadható. (x)



„Nagyon örülünk és büszkék is vagyunk, hogy a magyar labdarúgást újra képviselhetjük az európai kupaporondon egész ősszel, és remélhetőleg azon túl is. Nehéz nyáron vagyunk túl, illetve nagyon nehéz kezdeten. Mindenki tudja, hogy miről beszélek”

-kezdte Hajnal a Kí Klaksvík ellen elszenvedett vereségre és a Bajnokok Ligája-selejtezőből való kiesésre utalva.

„Hat győzelemmel jutottunk be a csoportkörbe, és ezt szerintem mindenki óriási sikernek élheti meg. Ezt a szurkolók reakciója is mutatta: hogy a Konferencia-liga igenis nagyon értékes versenysorozat, ahol magunknak, illetve a magyar labdarúgásnak is sok értékes pillanatot és kézzel fogható eredményeket szeretnénk szerezni”

-utalva arra, hogy a BL-főtábla volt a célkitűzés, de az Ekl is igen neves sorozattá nőtte ki magát.

„Láttuk a tavasz folyamán, hogy nem volt meg a versenyhelyzet a csapatban és sokszor a minőség sem a játékunkban, bár télen is tervszerű igazolásokat hajtottunk végre. (…) De valahogy aztán nem stimmelt a kémia, nem éreztük azt, hogy olyan szintet képviselnének, ami elég lenne a selejtezőkben. Ezért döntöttünk úgy, hogy a szokásostól eltérően nyáron nagyobb beavatkozást kell megtennünk a minőség és a konkurenciaharc növelése érdekében. Ugyanakkor tudtuk azt, hogy ez egyben kockázat is”

-mondta el a sportigazgató. A klubhoz összesen tíz-tíz játékos érkezett és távozott. Az új igazolások közül kiemelte, hogy egyesek már meghatározó játékossá nőtték ki magukat, megemlítve Abu Fanit, Varga Barnabást, Cristian Ramírezt és Cebrails Makreckist.

„Sportszakmai tervezés szempontjából és a költségvetés miatt sincs sok terünk, hogy bármit még reagáljunk [az átigazolásokra]. Tervben van még egy játékos megszerzése, aki adott esetben bemutatásra kerülhet a következő napokban, és még az is előfordulhat, hogy egy-két játékos távozik, aki elégedetlenebb a helyzetével és kevesebb játéklehetőséget kapott. Úgyhogy teljesen véglegesnek még nem lehet tekinteni a keretet”

-zárta gondolatait Hajnal Tamás.

A Ferencváros az Ekl-csoportkörében a Fiorentina, a Genk és a Csukaricski ellenfele lesz.