Hajnal tamás: "Dejannak nem volt egyszerű dolga, amikor átvette a csapatot!"

A Ferencvárosi TC sportigazgatója a Mandinernek adott interjút, melyben a szerb vezetőedző helyzetéről mondta el véleményét.

Nyáron Sztanyiszlav Csercseszovot a BL-selejtező kudarca után azonnal menesztették az FTC-től, a csapat irányítását pedig előbb Máté Csaba, majd a szerb Dejan Sztankovics vette át, akivel ismét megérte a kupatavaszt a Ferencváros.

"Dejannak nem volt egyszerű dolga, amikor átvette a csapatot. Ideálisnak nem nevezhetjük a szituációt, szeptembertől december közepéig szinte folyamatosan heti két meccsünk volt, így nem akadt olyan hét, ahol megszakítás nélkül tudott volna a csapattal dolgozni. Éppen ezért tudatosan, okosan kellett adagolni a változásokat, amelyek nagy része jól sikerült."

"Látszik is, hogy a téli felkészülés után jó úton jár a csapat, tavasszal az összes bajnokiját megnyerte a gárda, a kupában is továbbjutottunk, egyedül az Olympiakosz elleni nemzetközi párharc miatt lehet bennünk hiányérzet" – tekintett vissza a korábbi középpályás.

Nagy kérdés, hogy mi lehet a következő lépcsőfok a Ferencváros számára, és a sportigazgató fejében is megfogalmazódtak az elképzelések.

"Az évek alatt óriási fejlődés ment végbe, az elmúlt öt évben pedig a nemzetközi áttörés is bekövetkezett. Most már nem túlzás kijelenteni, hogy európai szinten újra számot tevő klubnak számítunk. Innentől nagy lépéseket tenni már nem egyszerű dolog."

"Látni kell, hogy a versenytársaink nagy része sokkal komolyabb lehetőségekkel bír. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy folyamatosan tartani tudjuk ezt a szintet, és előre is tehessünk lépéseket, adott esetben egy bravúr is megjelenjen. Óriási a versenyhelyzet, de tartani akarjuk a lépést" – hangsúlyozta Hajnal Tamás, aki elárulta a következő hónapokra vonatkozó elvárásait is:

"Természetesen szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, de el kell ismerni, hogy a Paks idén kemény vetélytárs, amely minden tiszteletet megérdemel. Mindent megteszünk, hogy zsinórban hatodszor is bajnokok legyünk, illetve szeretnénk bejutni a kupadöntőbe is."

"Ha pedig már ott vagyunk, szeretnénk azt is megnyerni. Bízom benne, hogy nagyszerű tavaszt játszanak és jó formában lesznek a válogatott játékosaink, jó állapotban mennek majd az Európa-bajnokságra, hogy sikeresen képviselhessék Magyarországot a nyári tornán!" – zárta gondolatait Hajnal Tamás.

Forrás: mandiner.hu