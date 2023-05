Kiderült: Ennyi bónuszt kaphat Haaland, ha megnyeri az Aranylabdát!

Busás összeget kaphat a gólkirály-jelölt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Erling Haaland 2022 nyarán szerződött a Borussia Dortmundtól a Manchester Cityhez. Szerződésében igen sok bónuszt is beleraktak, így a Manchester City eredményessége és az esetleges egyéni díjak bezsebelésével igen jelentős összeget tehet majd zsebre.

Senki sem kérdőjelezte meg Haaland képességeit már dortmundi időszakában sem, de senki nem gondolta, hogy már első szezonjában ilyen eredményes lesz a Premier League-ben. A Manchester City csatára a West Ham United ellen 3–0-ra megnyert hazai bajnokin megszerezte a 35. találatát az angol élvonalban, ezzel megelőzte Alan Shearert és Andrew Cole-t, s új rekordot állított fel az egy Premier League-idényben szerzett gólok tekintetében.

Most kiderült mennyi bónuszt kaphat az egyes csapat és egyéni teljesítményekért. A The Sun értesülései szerint Haaland 1 millió font bónuszt kap, ha a City megnyeri a Premier League-et, és további egy milliót, ha a Bajnokok Ligáját is bezsebeli a csapat.

További 350 000 font vár rá, ha a City megnyeri az FA-kupát, ahol a Manchester Uniteddel mérkőzik meg a döntőben, a Wembleyben. A többi bónusz az egyéni teljesítmények függvénye. Haaland további milliókat kaphat, ha megnyeri a PL gólkirályi címét, az Aranylabdát és a PL legjobbjának járó díjat.

Ezeket összeszámolva akár 5,1 millió fonttal is gazdagabb lehet a szezon végeztével.

Ehhez viszont még tovább kell jutnia a Real Madrid ellen is a csapatnak a Bajnokok Ligája-elődöntőjében. Az első párharcra kedden kerül sor a Santiago Bernabeuban.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Madrid-Manchester City BL-elődöntőben a hazai győzelem 3.10, a döntetlen 3.70, a vendég siker 2.30-szoros szorzóval fogadható.(x)