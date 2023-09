Haaland szeretne úgy cselezni, mint Messi

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Aranylabda egyik legfőbb várományosának tartott Erling Haaland a L'Équipe-nek adott terjedelmes interjúban elmondta, miben érzi úgy, hogy még fejlődnie kell, beszélt az őt ért kritikáktól, és arról is, hogyan tud minden egyes mérkőzésen ugyanazzal az elszántsággal pályára lépni.

– Huszonhárom évesen klubszinten szinte minden jelentős trófeát megnyert a Manchester Cityvel. Mit szeretne elérni a következő tíz évben?

– Szeretnék még több trófeát nyerni, emellett örülnék, ha a szurkolók azért is emlékeznének rám, mert valami különlegeset nyújtottam a pályán. Hétről hétre arra törekszem, hogy valami egyedit mutassak. Ha sikerül kitűnnöm a mezőnyből és különleges futballistaként, egyéniségként fognak emlékezni rám, örömmel zárom majd le a pályafutásomat.

– Még nem tartja magát elég különlegesnek?

– Nyilván minden futballista egyéniség, mindenkinek megvan a saját játékstílusa. A pályafutásomban akkor jött az igazán nagy változás, amikor a Manchester Cityhez igazoltam, és megmutattam, hogy igenis illek a csapatba. Nem olvasom túl sokat a sajtót, de azért nem is élek barlangban, így tisztában voltam vele, mit mondanak rólam a szurkolók.

A City korábban klasszikus befejező csatár nélkül játszott, ezért sokan féltettek, azt hangoztatták, hogy ebben a játékrendszerben nincs helyem, és megbukom Angliában. Egyelőre elég jól mennek a dolgok, úgyhogy elégedett vagyok.

Bizonyítottam, hogy nem igazak a velem szemben megfogalmazott kritikák.

– Sokan csak Kiborgnak becézik.

– Hallottam, és tetszik is. Elég jól hangzik.

– Túl lehet szárnyalni az előző idényt?

– Nehéz lesz. A triplázással sporttörténelmet írtunk, ezzel még magasabbra tettük a lécet. Az előző idényben mindenki minket akart megverni a Premier League-ben, mert mi voltunk a címvédők. Most viszont már nemcsak a bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligájában is mi vagyunk a címvédők. Ami engem illet, mindig nagyon motivált vagyok, napról napra próbálok javítani a játékom minden apró részletén. Éhes vagyok a sikerre, szeretnék ugyanolyan jó idényt zárni, mint legutóbb. Ha őszinte akarok lenni, eleinte nem gondoltam volna, hogy az első angliai idényemben harminchat gólt szerzek, és megdöntöm a korábbi rekordot. Kiváló csapatunk volt, tele minőségi labdarúgóval, így már az évad felénél éreztem, hogy sikerülhet a csúcsdöntés. Nagyon hálás vagyok a csapattársaimnak, hogy lehetővé tették.

– Hogy érzi, miben kellene még fejlődnie?

– A fejelésben, és a jobblábas lövésemen is van még mit csiszolni. Valamint szeretnék jobban cselezni, mondjuk úgy, ahogy Lionel Messi. Ez nem rossz cél, ugye?

– Hogy tud minden egyes mérkőzésen ennyire összpontosítani a kapu előtt?

– A legfontosabb, hogy valódi szenvedéllyel csináld, amit csinálsz. Anélkül hosszú távon nem megy. Én mindig is futballista akartam lenni. Szerencsém van, hogy Pep Guardiolával dolgozhatok együtt, mindig nagyon sokat követel, mellette lehetetlen lazítani és kiengedni. A kulcs az, hogy minden mérkőzés ugyanolyan fontos.

Nem lehet könnyebben venni egy rossz formában lévő csapat elleni bajnoki találkozót csak azért, mert utána a Bayern Münchennel vagy a Real Madriddal játszunk. Egyrészt a bajnokság maratoni verseny, másrészt csak így lehet felkészülni a nemzetközi mérkőzésekre. Mindig ezzel a mentalitással készülök, csak a jelen a fontos, és nem hagyom, hogy bármi elterelje a gondolataimat.

– Tényleg ennyire szereti a futballt?

– Nagyon sok meccset nézek a tévében, ez a szenvedélyem, így a szabadidőm nagy részét is ez köti le. Nagyon örültem, hogy Jude Bellingham jól mutatkozott be a Real Madridban. Ha tehetem, a húgommal is sokat labdázom a kertben, ugyanakkor annyi meccs és edzés van, hogy a pihenésre is gondolnom kell.

– Néhányan rosszmájúan meg szokták jegyezni, hogy a BL-elődöntőben és a döntőben nem szerzett gólt.

– Azért az idény során szereztem néhányat, nem? Komolyra fordítva: nem minden a gólszerzés. A Real Madrid elleni elődöntőben megvoltak a lehetőségeim, szerezhettem volna két vagy három gólt is, de Thibaut Courtois nagyszerű formában védett. A lényeg mindig a győzelem és az, hogy jól futballozzunk. A döntő egyébként is mindig különleges, hatalmas a nyomás, minden azon az egy mérkőzésen dől el. Nyilván az lenne a legjobb, ha úgy nyernénk, hogy mesterhármast jegyzek, de a döntőben nincs értelme az egyéni célokkal foglalkozni, csak a győzelem számít. A BL megnyerését követően hosszú idő után elérzékenyültem, és elsírtam magam, mert megvalósult a gyerekkori álmom. Ez az öröm sokkal fontosabb volt annál, mint hogy egyénileg miként teljesítettem.

– Hogy érzi, Guardiola tette önt jobb futballistává, vagy ön tette jobb csapattá a Manchester Cityt?

– Nyilvánvaló, hogy Guardiolának köszönhetően sokat fejlődtem, az eredmények is ezt mutatják. Én elsősorban abban tudtam segíteni, hogy a csapat sokkal direktebben tud játszani, ha arra van szükség.

– Mivel győzte meg Guardiola, hogy a Cityhez igazoljon, miközben minden topcsapat meg akarta szerezni?

– Nemigen kellett győzködni. Az, ahogy a City az utóbbi években játszott, önmagáért beszélt, és egyelőre úgy tűnik, hogy jó döntést hoztam.

(Fordítás: Nemzeti Sport)