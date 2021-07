„Haaland sosem lesz olyan jó, mint Messi, vagy Ronaldo”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az európai topklubok sorban állnak Haalandért, de a Borussia Dortmund nem akarja elengedni, legalábbis ezen a nyáron biztosan nem. Az egykori világbajnok Jürgen Kohler szerint a fiatal játékosnak még tapasztalatszerzésre van szüksége a legjobbak között, hogy tényleg világszínvonalú játékossá válhasson.

Erling Haalandnak megvan minden lehetősége arra, hogy a jövőben a világ egyik legjobb játékosa legyen, de egyesek szerint már most is az a Dortmund csatára – fogalmazott a Ruhr Nachrictennek a korábbi válogatott játékos. Kohler is abba a csoportba tartozik, amelyik felismerte a fiatal labdarúgóban a potenciált. Úgy véli, még nem világklasszis csatár, de minden esélye megvan erre, csak még bizonyítania kell. Képesnek kell lennie arra, hogy minden évben megújuljon, bár még hiányzik belőle a plusz, ami éles helyzetekben eldönthet egy-egy mérkőzést.

Kohler abban viszont nem igazán hisz, hogy bármikor is egyenrangúvá válhat a 21 éves játékos Lionel Messivel és Cristiano Ronaldoval. Kylian Mbappéra azonban már most is világklasszisként tekint, és jobbnak tartja Haalandtól. A fiatal norvégnál egyértelmű gyengeségnek tartja a cselezési képességeit, valamint a fejjátékára is ráfér a fejlesztés még.

Vajon 21 évesen már be kell biztosítania a helyét a klasszisok között, hogy a jövőben a világ legjobbjának mondhassák? Kohler szerint természetesen nem, hiszen ennyi idősen is már nagyon magas szintre jutott, és ha megtalálja mindig a megfelelő eszközöket, hogy fejlődhessen, a tapasztalatszerzéssel együtt jönni fog a világszínvonal is.

