Haaland nem szerény: döbbenetes fizetés kér a PSG-től

Erling Haaland a világ legjobb formában lévő játékosa, még akkor is, ha immár egy ideje sérülés miatt nem állhat a Dortmund rendelkezésére. A támadó számolatlanul szerzu a gólogat, a Bundesligában 49 találkozón, 52 alkalommal volt eredményes. Érthető, hogy a sztárklubok által ostromolt norvég csatár komoly igényekkel áll elő az esetleges klubváltás esetére.

A csatár jövő nyáron, a szerződésében lévő záradék értelmében 75 millió euróért szerződtethető, ami nagy összeg ugyan, de meg sem közelíti azt, amit idén kellett volna érte kifizetni. A 75 millió már könnyedén megoldható a Manchester Citynek, a Chelsea-nek, vagy éppen a PSG-nek, amely vélhetően a jövő nyáron távozó Kylian Mbappét akarja pótolni majd Haalanddal.

Az olasz Gazzetta dello Sport szerint a francia klub meg is szerzi majd a támadót, sőt a felek az első tárgyalásokon már túl is vannak. A játékos menedzsere Mino Raiola találkozott Leonardoval a PSG sportigazgatójával és jelezte is, hogy ügyfele 50 millió eurót szeretne keresni évente.

Amennyiben ezt elfogadja a klub, akkor Haaland lenne a világ legjobban fizetett futballistája.

