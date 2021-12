Haaland menedzsere négy klubot jelölt meg célként

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Erling Haaland ügynöke, Mino Raiola szerint "nagy esély" van arra, hogy jövő nyáron a Borussia Dortmundtól Európa egyik legnagyobb klubjához igazoljon. Haaland átigazolása gyakorlatilag folyamatosan téma, nem véletlenül, hiszen elképesztő mennyiségben termeli a gólokat, tette ezt előbb Salzburgban, most pedig a Borussiánál.

Raiola szerint védence készen áll arra, hogy meg tegye a következő lépést karrierjében, és tulajdonképpen arra „biztatta” Európa legnagyobb klubjait, hogy tegyenek ajánlatot Haalandért, köztük van a Real Madrid is, melyről már Goal is megírta, hogy akár a a norvég következő állomáshelye lehet.

Raiola a Sport1-nek úgy nyilatkozott, hogy Haaland 2022 nyarán mindenképpen távozik Dortmundból, ha mégsem így lenne, akkor maximum még egy évet marad a Borussiánál.

Az interjúban arra is utalt, hogy a Premier League-ben egyetlen olyan csapat van, amely eséllyel szállhat harcba a klasszis támadóért, az pedig a Manchester City, ezzel egyidejűleg ki is zárta annak lehetőégét, hogy a Manchester United legyen Erling Haaland következő együttese. Pedig a United egyszer már megpróbálta megszerezni őt, 2020 telén azonban a Dortmund lett a befutó, és úgy tűnik, a Vörös ördögök ezúttal is hoppon maradnak.

Raiola így nyilatkozott: „Megteheti és meg is fogja tenni a következő lépést. Bayern, Real, Barcelona, City – ezek azok a nagy klubok, ahová mehet. A City ötször nyert bajnokságot az elmúlt években, lényegesen többet, mint a United. Amikor a Dortmundhoz szerződtünk, tudtuk, hogy ez lesz a következő lépcső!”

A Haaland körüli átigazolási őrület nagy része abból adódik, hogy a dortmundi szerződésében egy olyan záradékról beszéltek, amely szerint jövő nyáron csökkentett díjért távozhat. A találgatások 75 és 90 millió euró közé teszik ezt az összeget, Raiola azonban határozottan megtagadta, hogy megerősítse vagy cáfolja a záradék létezését.

„Bármi is van egy szerződésben, az a szerződésben van. Ez köztem és a játékos között marad! Csak két fél van, aki mondhat valamit a külvilágnak: a klub és a játékos. Soha nem beszélek részletekről!”

„Mi és a Dortmund pontosan tudjuk, hogy minek kell történnie. Ezt nagyon világosan felépítettük. Szerződés ide vagy oda: mindig nagyon nyitott a kommunikáció. Őszintén bánunk egymással. Ez sokkal fontosabb, mint bármi, ami papíron van. A papír csak akkor kell, ha valami elromlik, akkor szükség van rá, de máskor nem!”

