Haaland megmutatta milyen csodaitalt iszik a jó formájához

Akárki beszerezheti az áruházak polcairól.

Erling Haaland idén is bombaformában focizik a Manchester Cityben, 39 mecssen 45 találatig jutott.

A norvég csodacsatár rendelkezik az egyik legjobb statisztikákkal a 2022/23-as szezonban. A Manchester City jelenleg a második az angol Premier League-ben, miközben Haaland 30 góllal vezeti az aranycipőért folytatott harcot.

Most a közösségi oldalán mutatta meg, hogy milyen "varázs főzetet" iszik, hogy gólokat tudjon szállítani csapatának.

Nem is gondolnánk, hogy Haaland jó formája mögött az üveges tejek ivása áll. Persze a csatár naponta több órát is edz emellett. De jó látni, hogy a nem profi sportolók is könnyen hozzájuthatnak az áruházak polcairól a "varázs italhoz".

A Manchester City szombaton a Leicestert fogadja az Etihad stadionban. A három pont megszerzésével újra nyomást helyeznének a listavezető Arsenalra.

