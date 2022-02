Haaland idén nyáron távozni akar

Erling Haaland lesz a következő átigazolási időszak egyik fő célpontja, és a Real Madrid mindenképpen kísérletet tesz a szerződtetésére. A felek között már egy ideje folyamatos a kapcsolat, azonban a játékoshoz közel álló források az elmúlt napokban megerősítették, hogy Haaland még nem hozott döntést a jövőjét illetően. Arra koncentrál, hogy felépüljön legutóbbi sérüléséből, és mérlegeli a különböző lehetőségeit. Elsődleges elképzelés az, hogy március folyamán családjával és ügynökével, Mino Raiolával közösen hoznak döntést.

Így egyelőre számítanak rá a Borussia Dortmundnál, ahol még van minimális reményük a szerződése meghosszabbítására is. „Négy-hat héten belül megoldódnak a dolgok. Ha velünk maradna, az csodálatos lenne” – mondta Watzke, a német csapat vezérigazgatója. Haaland ügynökei hónapok óta jobbnál jobb megújítási ajánlatokat kaptak, de minden arra utal, hogy a csatár iránt érdeklődő nagy klubokat figyelembe véve lehetetlen küldetéssé válik a megtartása.

A norvégért a már említett Real Madrid mellett a Manchester City, az FC Barcelona, a Bayern München és a PSG is sorban áll. Előbbiek jelenleg előnyben vannak, bár Harry Kane megszerzésének lehetőségét is fontolgatják, aki tavaly nyáron már közel állt az aláíráshoz. A Madrid továbbra is úgy véli, hogy az ideális az lenne, ha Haaland még egy szezont Dortmundban maradna, hogy 2023-ban leigazolhassák. A játékos azonban a családja egyik újságíró barátján keresztül világossá tette, hogy ezt a lépést minél hamarabb állna szándékában megtenni. „Ne beszéljünk már 2023-as megállapodásokról. Erling nem egy használt autó, amivel ott parkolsz, ahol tudsz, addig, amíg szükséged van rá. Ő olyan, mint egy Bugatti, amit azonnal használni kell!” – írta Twitterén a norvég Jan Aage Fjortoft. Világos üzenet a blancóknak címezve.

A Dortmund korai kiesése az Európa-ligából felgyorsíthatja az eseményeket. Haalandnak az a szándéka, hogy egy sikeres csapat vezére lehessen, azonban Kylian Mbappé szerződtetése a prioritás jelenleg, ez pedig a Madrid ellen szól a norvég szempontjából. Florentino Perez és igazgatótanácsa azonban megpróbálja meggyőzni őt, egy új galaktikus csapat létrehozásának reményében.