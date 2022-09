Haaland: ,,Ez a legjobb program a futball világában"

Csak dicsérni tudja csapatát.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Azt is elmondta a fiatal sztár, hogy a 2021-es Dortmund-Manchester City összecsapást követően közel 15 Cityhez köthető ember beszélt vele arról, hogy oda kellene igazolnia - köztük De Bruyne, Foden és Stones is például. Továbbá azt is megtudhattuk, úgy gondolja, hogy jelenleg ez az a csapat, ahol a legjobb teljesítményre képes és a legtöbb hozzáadott érteke lehet egy klub sikeréhez.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchster City bajnoki címére 1.33-es oddsszon lehet fogadni.(x)