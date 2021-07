Haaland apja Sancho távozásáról: „B@ssza meg!”

3,2 milliós ingyenes tippjáték az Unibeten! Találd el a kieséses szakasz meccsein az első gólszerző játékost és, hogy mikor születik a gól! Regisztrálj, tippelj és nyerj!

Jadon Sancho elhagyja a Dortmundot és 72,9 millió font ellenében átigazol a Manchester Unitedhez. Az esetet Erling Haaland apja Alf-Inge is kommentálta: „B@ssza meg! De minden jót! Hiányozni fogsz!”

A MU egy éve is megpróbálta megszerezni a játékost, de most is hosszú hónapokat tárgyaltak a német klubbal és vele is, mire létrejött a megállapodás.

Sancho távozása nyilván nem feltétlenül öröm a dortmundiaknak, hiszen támadásban így gyengült az együttes. Ráadásul Haalandnak sem jó, mert remekül kiegészítették egymást az angollal.

Nyilván ezért ragadtatta el magát az idősebbik Haaland is a közösségi médiában.

A Haaland-Sancho duó félelmetes volt. Előbbi 41 gólt szerzett, amelyekhez az angol 18 átadással járult hozzá. Együtt nyertek német kupát és harcolták ki szinte reménytelen helyzetből a BL-indulást. Érdekes lesz, hogy Haaland mire képes Sancho nélkül.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

2,50-szeres pénzt lehet nyerni azzal, ha Haaland a Chelsea játékosa lesz.