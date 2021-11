Haaland a Real Madridot választaná, ha el kell hagynia Dortmundot

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Goal.com értesülései szerint Haaland a Real Madridot választaná, ha el kell hagynia jelenlegi csapatát, a Borussia Dortmundot. Több értesülés szerint is a nyáron aktiválódik Haaland szerződésében egy 75 millió eurós kivásárlási záradék, így ezért az összegért már szabadon tárgyalhat bármely kérőjével a tehetséges támadó.

Haaland állítólag a közvetlen környezetének már elárulta, hogy Madridba költözés számára komoly vonzerővel bír, a játékos ügynöke, Mino Raiola pedig azt kotyogta ki, hogy Haaland házat vett Spanyolországban.

Haaland jövője ugyanakkor azon is múlik, hogy a Blancóknak sikerül-e megszerezniük nyáron Mbappét a PSG-től, mert az első 69 dortmundi meccsén 70 gólt szerző csatár nem szívesen lenne másodhegedűs a francia sztár mögött. Ebben az esetben Haaland akár a Premier League-ben is kiköthet, a hírek szerint a két manchesteri alakulat mellett a Chelsea és a Liverpool is szívesen látná a soraiban őt.

