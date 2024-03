Haaland a jövőjéről beszélt

Sajtótájékoztatón beszélt a norvég.

A Manchester City hazai pályán, kétgólos előnyből fogadja szerdán az FC Köbenhavnt a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben. Erling Haaland a párharc visszavágója előtt nyilatkozott az újságíróknak.

„Én egyelőre csak arra koncentrálok, ami a pályán történik. Nagyon sok meccsünk van még hátra ebből az idényből. Két napja derbit vívtunk, holnap a Bajnokok Ligájában játszunk, hétvégén a Liverpool vár ránk – azt hiszem, van mire fókuszálni... Egyébként nagyon boldog vagyok a Citynél, elégedett vagyok a menedzserrel, a vezetőséggel, mindenkivel. Ettől függetlenül kimondom: sosem lehet tudni, mit hoz a jövő... Leírhatjátok ezt, de tegyétek mellé azt is, amit előtte mondtam!"



Ezt követően beszélt arról is, hogy Messi mindenidők legjobb játékosa szerinte, valamint azt is, hogy annak ellenére, hogy 23 évesen megnyert mindent még csak most jött meg az étvágya és szeretné az összeset újra átélni.