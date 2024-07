Haaland, a favágó - pénztárcakímélő edzéssel készült a szezonra a norvég támadó

Igazi viking megoldásokkal erősítette meg fizikumát a Manchester City sztárja.

Erling Haaland heti egymillió eurót keres a Manchester Citynél, sőt első szezonjában még a triplázás is összejött a norvég támadónak. Ennek ellenére nem ultra-modern edzéstechnikával készül a szezonokra a 24 esztendős csatár.

Ha apa munkára hív, akkor dolgozni kell - gondolhatja Erling Haaland, aki pár napja tért vissza a Manchester Cityhez, hogy elvégezzék a szezon eleji felméréseket. A norvég csatár elmondta, hogy otthon készült fel az előszezonra, ahol édesapja, a szintén egykori labdarúgó, Alf-Ing Haaland szavára fát vágott az erdőben.

„A hegyekben fát vágni a leginkább Erling Haaland dolog, amit valaha hallottam” – mondta a kameraman, aki éppen filmezte őt.

„Apám kényszerített, nem volt választásom” – nevetett Haaland válaszul, utalva apjára, a korábbi Manchester City, Leeds United és Nottingham Forest játékosra, Alf-Ing „Alfie” Haalandra.

A favágás mellett a hegyekben túrázott és egy patak mellett meditált is, amelyről szívesen számolt be követőinek is. Ezek igazán költséghatékony megoldások, ahhoz képest, hogy mekkora fizetéssel van a Premier League címvédőjénél.

Az edzéstechnikája minden bizonnyal beválik, hiszen tonnaszámra gyártja a gólokat a Manchester Cityben is: 98 tétmérkőzésen eddig 90 találatig jutott, valamint 15 assziszt is fűződik a nevéhez. Természetesen ezekhez a statisztikákhoz két Premier League aranycipő is társult.