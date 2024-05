Ha nem a Ferencvárossal, akkor balhéznak mással az újpesti ultrák - videóval

Németországban jártak a lila szimpatizánsok.

"Magyar huligánok randalíroztak Bielefeldben" - számolt be minderről a Mitteldeutsche Zeitung, amely azt írja, hogy a német harmadosztályú Hallescher FC múlt hétvégi, Bielefeld elleni találkozóján a HFC drukkereivel régóta jó viszonyt ápoló újpesti huligánok is megjelentek.

A fehér és "Ujpest Fans Hooligans" feliratú pólót viselő szurkolók rögtön nem is a szurkolásban vettek részt, hanem egy petárda eldobásával jelentkeztek be a stadionban, amivel állítólag megsebesítettek egy rendezőt is.