Ha a Honvéd kiesik, Magyar Kupa-döntős csapat edzőjét nevezhetik ki

Korábbi játékosuk ülhet le a kispadra.

A Nemzeti Sport értesülései szerint, amennyiben a Budapest Honvéd kiesik a labdarúgó NB I-ből Mátyus János veheti át a kispadot.

A kispestiek edzője jelenleg Dean Klafuric. A horvát szakembert 2022 októberében nevezte ki a Honvéd, azonban vezetésével sem sikerült jobb helyre kerülnie a csapatnak, a bajnokság utolsó fordulója előtt a kiesést jelentő 11. helyen állnak.

Amennyiben a csapat kiesik az első osztályból több játékos is távozhat, de a vezetőedző személye is megkérdőjeleződik. A jelöltek között van Mátyus János, aki idén a Magyar Kupa-döntőbe vezette a másodosztályú Budafoki MTE csapatát. A magyar edzőnek szezon végén jár le a szerződése a XIX. kerületi klubnál. Mátyusnak nem lenne ismeretlen helyszín Kispest, játékos karrierje alatt öt évig már futballozott itt.

A Budafok jelenlegi edzője mellett a Honvédnál korábban három alkalommal is dolgozó Supka Attila is szóba került. Supkának Magyar Kupa győzelme is van a kispesti csapattal.

A Bozsik Aréna öltözőjében a játékoskeringő is beindulhat, hiszen Tamás Krisztiánnak és Zsótér Donátnak lejár a szerződése a nyáron, illetve a hálóőr Szappanos Péter is elvágyódik a klubtól.

A Honvéd bennmaradása a 10. helyen álló MOL Fehérvár utolsó meccsétől is függ majd, azonban a Kispetnek biztosan kellenek a pontok a Puskás Akadémia elleni szezonzáró bajnokin.