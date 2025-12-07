Győzött és élre állt a Győr

AZ ETO FC Győr hazai pályán 3–1-re győzte le a Kazincbarcikát a magyar labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.



Remekül kezdte a mérkőzést a hazai gárda, Baranyairól pattant veszélyesen a labda saját kapuja felé, de Gyollai védett. A 12. percben Bumba balról ívelt a 16-oson belülre, Benbuali visszafejelte a labdát, Gavrics pedig 9 méterről jobbal kapásból a jobb alsó sarokba lőtt, ám a VAR közbe szólt és érvénytelenítette kezezés miatt a találatot. Gavricsnak sokat nem kellett várnia arra, hogy szabályos gólt ünnepeljen, ezúttal Steful bal oldali beadását küldte jobbal 14 méterről, középről a bal alsó sarokba. Még az első félidőben megduplázta előnyét az ETO, a 44. percben Stefulj köszönt be, az első játékrész után megérdemelten vezetett a hazai csapat.



A második félidő elején ismét a Gavrics-Gyollai páros csatázott, de a fejes után ezúttal a kapus nyert, a túloldalon viszont Petrás hibázott, amit az 56. minutumban Rácz használt ki és szépített. Ennek ellenére a Győr kézben tartotta a találkozót, igazán nem forgott veszélyben a vezetésük, a 90. percben pedig pontot tett a kérdésekre a zöld-fehér alakulat, Stefulj lőtt keresztbe élesen egy labdát, a hosszún jött Huszár amivel végleg eldőlt a három pont sorsa. A DVSC tegnapi vereségének köszönhetően az ETO így élre állt, igaz, amennyiben a Ferencváros ismét megveri a Kisvárdát, akkor átveszi a vezetést.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.