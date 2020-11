Győzelem Izland ellen, ott leszünk az Európa-bajnokságon!

Nem kezdte jól a magyar válogatott a meccset, illetve az izlandi csapat volt nagyon elemében már az elején. A vendégek eltökéltségét és a magyarok zavarát jelezte, hogy egy ajéndék szöglet utáni fejest követően nagyot kellett védenie Gulácsi Péternek. A magyar kapus aztán a 11. percben nagyot hibázott, amikor Gylfi Sigurdsson 17 méterről elvégzett szabadrúgása után a léc alatt meg akarta fogni a labdát, ami a kezei közül a gólvonal mögé pattant 0–1.

A peches gól egy kicsit meg is fogta a magyar csapatot, de szép lassan kiegyenesedett az együttes, amelynek aztán voltak lehetőségei is. Holendernek volt két lövése, Orbánnak egy fejese és Sallainak egy távoli kísérlete, de mindegyik alkalommal Halldórsson kapusé lett a labda. Eközben Finbogasson beadása után Botka mentett nagyott a kapu előtt Bjarnason elől. A 42. percben Szoboszlai lőhetett szabadrúgást 18 méterről, de szokásával ellentétben fölé emelt.

A fordulás után komolyabb fölényt sikerült kialakítania a magyar válogatottnak a mezőnyben, de helyzet nem nagyon alakult ki. Az 52. percben volt Szalai Attilának egy jó lövése, de nem talált kaput. A folytatásban jelentős volt a magyar mezőnyfölény, de helyzet továbbra sem akadt.

A magyar csapat végig támadta a második félidőt, aminek meg is lett az eredménye, mert Nego a 88. percben ki tudott egyenlíteni.

