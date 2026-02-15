A Ferencváros szombati, ZTE elleni 3-1-es vereségét követően megnyílt az esély az ETO ellőtt, hogy ismét a tabella élére ugorjon. Az eltiltott vezetőedzőjét, Borbély Balázst nélkülöző győrieknek ehhez a Kisvárdát kellett legyőzniük hazai pályán, és mindent megtettek, hogy ne szalasszák el a kínálkozó esélyt.

Az óvatosabb játékot hozó első húsz perc után a hazaiak felpörgették a ritmust, és bár a 20. percben Zeljko Gavric fejesét még védte Popovics, két perccel később már tehetetlen volt a vendégek kapusa. Ekkor Gavric ugratta ki remek ütemben az egész első játékrészben agilisan futballozó Schön Szabolcsot, aki elhúzta a labdát a kapus mellett és az üres kapuba passzolt.

A Győr kézben tartotta a meccset, miközben a Kisvárda erejéből kizárólag a védekezésre futotta. A fordulás után szinte azonnal növelhette volna előnyét a zöld-fehér együttes, ám Schön és Popovics különmeccsét ezúttal a vendégek kapusa nyerte, az első gól szerzője éles szögből nem tudta bevenni a kaput. A vendégek hátrányban váltottak, egyre több kockázatot vállaltak, és ha Melnyik lövése néhány centiméterrel beljebb megy, akár az egyenlítés is összejöhetett volna. Sőt, a 93. percbe Oláh Bálint fejese lécről pattant kifelé - közel állt az egyenlítéshez Révész Attila együttese, ám az ETO végül mindhárom pontot otthon tartotta, és a Ferencvárost megelőzve átvette a vezetést a tabellán.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.