ETO FC Győr szurkolók eto.hu
Bózsik Tamás

VIDEÓ: Összeverekedtek a győri szurkolók a lelátón

Több szurkoló is összekapott.

Bár vasárnap a Kisvárda ellen 1-0 arányban otthon tartotta a három pontot az ETO FC Győr, ezzel megint az NB I élére ugrott, a szurkolók között nem volt felhőtlen a hangulat. 

Az Ultrasliberi Hungaria nevű magyar szurkolói élettel foglalkozó közösségi oldal osztott meg egy videót, amelyen az látható, hogy az ETO drukkerei egymásnak esnek. 

A felvételen az is hallható, ahogyan az egyik ott tartózkodó szimpatizáns számonkéri a verekedőket, hogy miért kaptak össze. 

Borbély Balázs együttese legközelebb vasárnap lép pályára a magyar élvonalban, amikor Paksra látogat, majd 28-án az Újpestet fogadja. 

