Hivatalos: Magyarországon lép pályára az FC Barcelona!

Az elmúlt időszakban több rangos nemzetközi mérkőzésnek is otthont adott az Alcufer Stadion. Válogatott és klub szinten egyaránt pályára léptek igazi sztárcsapatok Gyirmóton. A sor most folytatódik, hiszen jövő februárban, az UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligájában az izraeli Maccabi Haifa, a spanyol FC Barcelona csapata ellen szerepel, és a találkozóra Gyirmóton kerül sor – számolt be az örömhírről a Gyirmót FC hivatalos oldalán.

A Haifa egyébként az első két fordulóban is az Alcufer Stadionban játszotta a „hazai” mérkőzéseit, és ütötte ki az osztrák Austria Wien, valamint a francia Nantes gárdáját. Ezek a találkozók zártkapusak voltak, de a hírek szerint, most esély mutatkozik arra, hogy izraeli együttes, Barcelona elleni mérkőzése megtekinthető lehet az érdeklődők számára. Ez a döntés még a későbbiekre várható, az viszont már biztos, hogy a ifi BL ezen szakaszában, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.