BarcelonaBarcelona
C. Kovács Attila

Hivatalos: Magyarországon lép pályára az FC Barcelona!

Februárban ifjúsági Bajnokok Ligája mérkőzést rendeznek Győrött, ugyanis a Maccabi Haifa az Alcufer Stadionban fogadja az FC Barcelonát.

Az elmúlt időszakban több rangos nemzetközi mérkőzésnek is otthont adott az Alcufer Stadion. Válogatott és klub szinten egyaránt pályára léptek igazi sztárcsapatok Gyirmóton. A sor most folytatódik, hiszen jövő februárban, az UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligájában az izraeli Maccabi Haifa, a spanyol FC Barcelona csapata ellen szerepel, és a találkozóra Gyirmóton kerül sor – számolt be az örömhírről a Gyirmót FC hivatalos oldalán.

A Haifa egyébként az első két fordulóban is az Alcufer Stadionban játszotta a „hazai” mérkőzéseit, és ütötte ki az osztrák  Austria Wien, valamint a francia Nantes gárdáját. Ezek a találkozók zártkapusak voltak, de a hírek szerint, most esély mutatkozik arra, hogy izraeli együttes, Barcelona elleni mérkőzése megtekinthető lehet az érdeklődők számára. Ez a döntés még a későbbiekre várható, az viszont már biztos, hogy a ifi BL ezen szakaszában, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Primera Division
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0