Gyász: elhunyt Szabó Zoltán, a Topolya vezetőedzője

Életének negyvenkilencedik évében elhunyt Szabó Zoltán, a Topolya vezetőedzője – jelentette be a klub.

A szakember 2017-ben vette át a csapat irányítását, amelyet az élvonalba vezetett és a tavalyi újinc évében a negyedik helyen végzett vele és indulhatott az Európa-ligában.

A nemzetközi kupában feledhetetlen mérkőzést játszott a román FCSB-vel: 6–6-os döntetlen után tizenegyesekkel esett ki a magyar csapat.

Szabó Zoltán korábban az újvidéki Proleter, a Jagodina, a Hajduk Kula és a Radnicki edzője is volt. Játékosként 114 meccsen szerepelt a Vojvodinában, majd a Partizanban, amellyel kétszer is bajnok lett. Futballozott a dél-koreai Szuvonban, a japán Fukuokában is, a ciprusi AEK-ben, az apatini Mladost, a belcsényi Cementben, de megfordult Magyarországon is, amikor a ZTE játékosa volt.

A szakember halálát a hírek szerint hirtelen szívleállás okozta.