Gyász: elhunyt egy szurkoló a világbajnokságon

A minap egy szomorú eset árnyékolta be a világbajnokságot, ugyanis egy walesi szurkoló rosszul lett Katarban és az orvosok már nem tudtak segíteni rajta.

A walesi sajtó beszámolói szerint a 62 éves Kevin Davies az Irán elleni mérkőzés előtt rosszul érezte magát, a szurkoló a mérkőzés helyett a szállodában maradt. Állapota azonban rosszabbodott, kórházba került, ahol viszont nem tudtak segíteni rajta, elhunyt.

A szurkoló a média szerint természetes halált halt. A walesi szurkolók vélhetően a következő mérkőzésen meg fognak emlékezni róla.

Noel Mooney, a walesi szövetség (FAW) ügyvezető elnöke közölte, közvetlen kapcsolatban állnak a családdal, hogy segítsenek, amiben csak tudnak.

Unfortunately we have lost one of the Red wall yesterday in Qatar, our sincere condolences go out to his son here in Doha and his family back in Wales..May he rest in peace. pic.twitter.com/KCPRdj8kBj