Gyász: elhunyt a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya!

A Bp. Honvéd klubtörténetének legsikeresebb edzője volt.

Életének 85. évében elhunyt Komora Imre, korábbi válogatott játékos, egykori szövetségi kapitány - adta hírül a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapja.

Komora Imre 1940. június 5-én Budapesten született. Pályafutását a szombathelyi Haladásban kezdte, 1961 nyarán került a Bp. Honvédhoz, ahol aztán játékos-pályafutása végéig játszott, összesen 278 bajnoki meccsen szerepelt a kispesti klub színeiben.

A Honvéddal játékosként elért legnagyobb sikere a Magyar Népköztársasági Kupa megnyerése volt, 1964-ben, ugyanebben az idényben harmadik lett az A-válogatottal a spanyolországi Eb-négyesdöntőben, s olimpiai bajnok Tokióban. Klubjával bajnoki ezüstöt nyert, az MNK-győzelem mellett.

Két válogatottsága közül a másodikra 1968-ban, a szovjetek elleni Eb-negyeddöntőben került sor.

1972-es visszavonulása után szakosztályvezetőként tevékenykedett Kispesten, majd 1982 és 1986 között vezetőedző volt, s a klubtörténet legsikeresebb edzője lett, három bajnoki címet nyert, egyszer a Magyar Népköztársasági Kupa győztese is lett.

1986 őszén három mérkőzés erejéig betöltötte a szövetségi kapitányi posztot is, ezután menedzserként segítette Détári Lajos pályafutását, majd a pireuszi Olympiakosz technikai igazgatója is volt. A kilencvenes években két periódusban ismét vezetőedzőként dolgozott (1997–1998, 1999), illetve a klubigazgatói tisztséget is betöltötte.

Komora Imrét a Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.