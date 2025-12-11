Gyász: Elhunyt a Haladás legendás támadója

79 éves korában elhunyt Farkas László a Haladás egykori támadója - jelentette be hivatalos felületein a klub.

Farkas László 1946. december 9-én született Szombathelyen és 1968. március 10-én mutatkozott be az NB I-ben a Vasas elleni 3:1-es győzelem során. Első találatát 1969. október 26-án szerezte: az Egri Dózsa elleni hazai 3:0 alkalmával az 55. percben 2:0-ra alakította az eredményt, sőt, 13 perccel később újfent gólt szerzett, így másodjára is feliratkozott a gólszerzők közé. 240 alkalommal húzta magára a zöld-fehér mezt az NB I-ben, ezeken 66 gólt szerzett: a Haladás történetének a negyedik legeredményesebb támadója volt Varga Ferenc, Papp Lajos és Szabó Imre után.