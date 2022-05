Gyakorlatilag eldőlt: a Kecskemét jut fel az NBI-be

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az utolsó előtti fordulóban is nyerni tudott a Kecskemét, amely így a szezon közben a rivális (Szeged) edzőjét (Dragan Vukmir) ritkán látott módon elcsábító Diósgyőrrel szemben hatpontos előnyre tett szert. Ugyan a DVTK hétfőn este még pályára lép a 37. fordulóban, és visszazárkózhat a Kecskemétre, de utóbbinak egyelőre több győzelme van, és sokkal jobb a gólkülönbsége is, ez pedig azt jelenti, hogy bár Vukmirnak két esélye is volt erre, egyik csapata sem lesz a nyártól első osztályú.

Haladás-Kecskemét 1-3 (0-2)

Gólszerzők: Tóth M. az 59. percben, illetve Lukács D. 26., Tóth B. 28., Szuhodovszki S. 69.

Élcsoport: 1. Vasas 84 pont (már bajnok), 2. Kecskemét 74 pont (37 meccs, 22 győzelem, 68-34-es gólkülönbség)., Diósgyőr 68 pont (36, 20, 55-39).

