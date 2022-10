Guzmics: "Másfél évig rajtam gúnyolódtak, igyekeztek a földbe tiporni"

Őszinte interjút adott a nyáron visszavonuló védő.

Majd’ tíz éve óriásit hibázott Bukarestben, akkor jegyezte meg egy életre az ország Guzmics Richárd nevét, aki felállt a padlóról, visszaküzdötte magát a válogatottba, és a 2016-os Eb-n menetelő csapat egyik alapembere volt, idén viszont 35 évesen szögre akasztotta a cipőt.

"Bukarestben hibáztam, de azt tartom inkább fontosnak, hogy fel tudtam állni belőle, amivel talán a mai fiataloknak is példával szolgálhatok. Hogy nem szabad feladni, még a legnehezebb pillanatokban sem. Az említett közellenség szerepét levetkőzve sikerült újra felépíteni magam, és huszonnyolcszoros válogatott játékossá válni, ami nem biztos, hogy mindenkinek sikerült volna. Másfél évig rajtam gúnyolódtak, mindenki arról a hibáról beszélt, és a sajtó is igyekezett a földbe tiporni, valótlan sztorikat kreálva. Nem szeretném felidézni, mi volt a legsértőbb hazugság. De ebből a mélységből is sikerült visszakapaszkodni" - kezdte Guzmics a bunteto.com-nak, hozzátéve, az elszántsága lendítette át a nehézségeken, s megérti például Harry Maguire helyzetét is.

"Mindenkivel együtt érzek, akit bántanak. És helyeslem az UEFA kampányát, amelyik éppen ez ellen próbál tenni, azt hirdetve, mindenki hibázhat, a hibát lehet javítani, a bántás viszont belénk ég. A szurkolóknak is szól az üzenet: nem feltétlenül rossz játékos, aki hibázik, kár ütni, mert lehet, legközelebb ő szerez nekünk földöntúli örömöt" - mondta.

2015-re aztán ismét megkapta a bizalmat a nemzeti csapatban.



"Dárdai Pál is meghívott már, Bernd Storck tett azonban be először a csapatba azután, hogy Juhász Rolit a huszonötödik percben sérülés miatt le kellett cserélni. Üllői út, telt ház, épp a románok ellen játszunk, erre int a kapitány, hogy, Ricsi, be kell állnod. Éreztem a közönség moraját, mintha furcsállnák, hogy épp engem készülnek beállítani, de maximális koncentrációval sikerült hozzátennem a magamét ahhoz, hogy ne kapjunk gólt. Egész jó meccset produkáltam. Kaptam utána a gratulációkat, de amúgy is azt éreztem akkor a drukkereken, hogy mellém állnak, ami sokat segített. A következő, északírek elleni selejtezőn gólt szereztem, és kirobbanthatatlanná váltam" - emlékezett vissza Guzmics.

Az idén visszavonuló Guzmics Richárddal készült teljes interjú a bunteto.com-on olvasható.

