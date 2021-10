Gulácsiék meccsén újra összeállt a Messi-Ronaldinho páros – videóval

A PSG az RB Leipziget fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában. A mérkőzés előtt két régi barát találkozott a pályán, Lionel Messi és Ronaldinho hosszú öleléssel köszöntötte egymást a publikum előtt.

Ronaldinho a PSG vendége volt a Parc des Princesben, a brazil világsztár a VIP páholyban kísérte végig a mérkőzést. Messi és Ronaldinho 2004-2008 között játszottak együtt a Barcelonában, ez idő alatt pedig életreszóló barátságot kötöttek.

A párizsiak keretéből hiányzott egy másik brazil világsztár: Neymar. A támadó ágyéksérülés miatt volt kénytelen kihagyni a fontos BL-mérkőzést. A másik oldalon Gulácsi Péter és Willy Orbán is a lipcseiek kezdőjében kapott helyet, Szoboszlai Dominik pedig a kispadon kezdett.

A mérkőzést a németek kezdték jobban, Navasnak több komolyabb bravúrt is be kellett mutatnia, kis szerencsével előnybe is kerülhettek volna Orbánék. De a PSG kegyetlenül megbüntette a kihagyott helyzeteket, Kylian Mbappé ment el egy kontrával, és szerezte meg a vezetést a PSG-nek. 1–0.

A korai rohamok után mindkét csapat megnyugodott egy kicsit, egészen a 25. percig kellett várni a következő lehetőségre, ekkor Orbán elől tisztáztak az utolsó pillanatban a hazai védők. Ezután André Silva előtt adódott egy hatalmas helyzet, a portugál csatár precíz lövése a bal kapufán csattant. A 28.percben pedig jött a Lipcse teljesen megérdemelt egyenlítő gólja: Angelino beadását az előbb a kapufát eltaláló Silva passzolta be a kapu baloldalába. 1–1.

A félidő végére a franciák vették át az irányítást, de több gól már nem született az első játékrészben.

A folytatásban újra feléledtek a vendégek, és Angelino újabb zseniális tekerését követően Nordi Mukiele pókhálózta ki a jobb felső sarkot. 1–2.

A 67. percben egy újabb francia kontra után Messi tekerte el a labdát Gulácsi mellett, a magyar válogatott hálóőr már csak a kapufára tudta tolni a labdát, ahonnan befelé pattant a labda. 2–2.

A 74. percben a lipcsei Simakan buktatta Mbappét a tizenhatoson belül, az olasz Guida játékvezető pedig a tizenegyes pontra mutatott. Lionel Messi értékesítette is a büntetőt. 3–2.

A mérkőzés utolsó utáni percében Mbappé is rúghatott egy büntetőt, azonban a francia támadó földkörüli pályára állította a labdát. Több gól már nem született a találkozón, így Pochettinóék megőrizték veretlenségüket, és továbbra is vezetik az A-csoportot.

PSG–RB Leipzig 3–2

gólszerzők: Mbappé (9.), Messi (67,74. –utóbbi büntetőből) illetve SIlva (28.), Mukiele (57.)

A csoport másik találkozóján:

Club Brugge–Manchester City 1–5

