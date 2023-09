Gulácsi visszatért, a Lipcse tovább ment a kupában

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az RB Leipzig 3-2-re nyert a másodosztályú Wehen ellen a Német Kupában.

Nagy nap érkezett el Gulácsi Péter és az RB Leipzig életében, hiszen a magyar válogatott kapus hosszú után visszatért a kapuba, ráadásul kezdőként. Remekül kezdte a Lipcse a mérkőzést Forsberg a hetedik, Sesko pedig a 18. percben talált be.



A félidő hajrájában Angha tálalt Prtajin elé, aki nem hibázott, ezzel érdekessé téve a második félidőt. Az utolsó 25 percre Rose mester felküldte alapembereit Xavi Simmons, Openda és Schlager becserélésével, aminek meg is lett az eredménye, ismét Sesko köszönt be.



Alig három perc telt el a gól után már jött is a válasz, Prtajin is megszerezte második gólját, kis izgalmat véve ezzel a végjátékba. Egyenlítenie azonban már nem sikerült a másodosztályú gárdának, így Gulácsi Péter győzelemmel tért vissza, a Lipcse pedig továbbjutott.