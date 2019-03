Gulácsi: Ott kell folytassuk, ahol a múlt évben abbahagytuk

Bizakodóak a magyar keret tagjai a csütörtöki meccs előtt.

Az mlsz.hu tájékoztatása alapján a magyar válogatott kedd délutáni edzésén Gulácsi Péter és Holender Filip számolt be a szlovákok elleni, csütörtöki Eb-selejtezőre való felkészülésről.

Az RB Leipzigben kiváló formában védő Gulácsi Péter azt emelte ki, hogy a válogatottnak ott kell folytatnia a tavaly megkezdett utat, ahol a legutóbbi mérkőzésein abbahagyta, és a szervezett védekezésre kell fektetnie a hangsúlyt.

– A magyar válogatottat a negyedik kalapból sorsolták ki a selejtező előtt, ez alapján nem tartozunk a favoritok közé, ezt szervezett, agresszív játékkal kell ellensúlyoznunk. A legutóbbi két mérkőzésünket kapott gól nélkül hoztuk le, ellenfeleink nem is alakítottak ki komolyabb helyzeteket ellenünk. Ezt az utat kell folytatnunk az Eb-selejtezőkön is, a jó védekezés felkészültség, mentalitás és erőszakosság kérdése. A szlovákok elleni mérkőzés kiemelten fontos, hiszen ellenfelünk közvetlen riválisunk, és ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, a riválisok ellen minél több pontot kell szereznünk. Emellett az is lényeges, hogy jól kezdjük el a sorozatot – fogalmazott a kapus, majd kitért a csütörtöki ellenfélre is.

- A szlovák válogatott fizikálisan és technikailag is felkészült játékosokból áll. A védelmüket fizikálisan erős labdarúgók alkotják, elöl pedig kombinatív focit játszanak, rengeteg mozgással, a szélsőik befelé indulásaival. Marek Hamsik a legismertebb játékosuk, ő mozgatja a csapatot, de nemcsak rá kell figyelnünk, hanem a többiekre is. A Bundesligából testközelből is ismerek egy-két játékost, Duda például veszélyes középpályás, aki a legtöbbször s mélységből érkezik, erre végig figyelnünk kell. A legfontosabb, hogy egységesen, csapatként kell védekeznünk és hatástalanítani az ellenfél támadóit – tette hozzá Gulácsi Péter.

Gulácsi Péter kiemelte a szurkolók szerepét is, akik nagy segítséget jelenthetnek Szlovákiában, majd a későbbi selejtezőkön is a válogatottnak.

– A futball szenvedélyes sport, a szlovákok elleni mérkőzés az egész országnak különleges. De nem szabad elfelejteni, hogy egy hosszú utat kezdünk meg, a csütörtöki a selejtező sorozat szempontjából csak egy mérkőzés a nyolc közül. Végig szükségünk lesz a szurkolókra, bízom benne, hogy az egész úton el tudnak kísérni bennünket, és nem nehezítik a helyzetünket olyan szankciók, mint amilyet legutóbb a görögök elleni -mérkőzésen tapasztalhattunk, amikor zárt kapuk mögött kellett játszanunk. Szeretnénk végig érezni a szurkolók buzdítását, bízunk benne, hogy Szlovákiában is kizárólag a csapat segítésével lesznek elfoglalva.

Az OTP Bank Liga góllövőlistáját vezető Holender Filip szerint a megfelelő mentalitás a kulcs a jó eredményekhez.

- A selejtező sorozat minden mérkőzésén erősnek kell lennünk mentálisan ahhoz, hogy sikerrel járhassunk. Nehéz meccsek várnak ránk, de mindent beleadunk a két találkozón, és természetesen már az edzéseken is – fogalmazott Holender Filip, majd hozzátette: a kereten belül egészséges konkurenciaharc alakult ki a kezdőcsapatba kerülésért, mindenki a legjobbját nyújtja az edzéseken, hogy ott lehessen csütörtökön a pályán.

