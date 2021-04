Gulácsi megtippelte a Bayern elleni rangadó eredményét

Gulácsi Péter, a Leipzig kapusa a német Sport1 podcast műsorában vett részt, ahol védelmébe vette Manuel Neuert, beszélt a bajnokság lehetséges kimeneteléről, Lewandowski hiányáról és megtippelte a szombati, Bayern elleni mérkőzés végeredményét is.

Idén a Leipzig védelme a legjobb, Gulácsi csak 21 gólt kapott a bajnokságban, 13 mérkőzésen pedig abszolút üres maradt a hálója - Neuernek most nincs olyan jó idénye: a Bayern 35 gólt szedett be és csak hat meccsen tartotta nullán a kapuját.

"Nem Manun múlik, hogy a Bayern idén sokkal több gólt kap - így is sok fontos parádét mutatott be. De szerintem az idei szezonban van még egy pár kapus, aki jó szezont fut. Például Koen Casteels Wolfsburgban vagy Kevin Trapp Frankfurtban. A kapusoknak fontos szerepük van a döntő pillanatokban. Remélem, hogy szombaton én is játékban tudom magunkat tartani."