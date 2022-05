Gulácsi: "A magasba akarjuk emelni a Német Kupát!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Története első trófeáját nyerheti meg szombaton az RB Leipzig, amely az elmúlt négy évben immár harmadszor játszhat a Német Kupa-döntőjében, és ha már három a magyar igazság, talán harmadszorra már be is gyűjti azt a három magyart is foglalkoztató együttes.

A Freiburg elleni finálé előtti sajtótájékoztatón Gulácsi Péter válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Nagyon várjuk a döntőt. Egy teljes hetünk volt arra, hogy felkészüljünk. Meg szeretnénk koronázni a szezonunk második felét, amely nagyon jól sikerült. A magasba akarjuk emelni a trófeát" - mondta a magyar válogatott hálóőre.

Gulácsi az egyik legrégibb motoros a csapatnál, ő, Forsberg, Poulsen és Orbán régóta várnak már egy igazán nagy sikerre.

„Jó érzés ilyen sokáig együtt játszani ezekkel a srácokkal. Nem csak csapattársak, hanem barátok is vagyunk. A múltban már többször közel kerültünk ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, most újabb esélyünk lesz erre. Szombaton egy trófeával szeretnénk megkoronázni ezt a közös utat, nagyszerű dolgot érhetünk el a klub és a régió számára" - nyilatkozta Gulácsi, aki gratulált a Frankfurt Európa-liga győzelméhez is.

"Megérdemelten szerezte meg a trófeát a Frankfurt. Szívesen játszottunk volna döntőt velük, de gyorsan túl kellett lépnünk a kiesésen, mert fontos meccseink voltak a Bundesligában, ahol a legjobb négy között akartunk végezni. A céljainkra koncentráltunk az elmúlt hetekben, a Bundesligára és a kupára. Megvan az esélyünk, hogy megnyerjük a trófeát."

