Gulácsi 6 gólt kapott, gálázott a Manchester City

A Manchester City a két magyarral a kezdőben felálló RB Leipzigot fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, szerdán. A mérkőzést a manchesteri kékek kezdték jobban, egy szöglet után Nathan Aké fejesével meg is szerezték a vezetést. 1─0. 12 perccel később, a 28. percben De Bruyne adta be a labdát, amire ugyan érkezett Grealish, de a labda nem jutott már el hozzá, mivel a lipcsei Nordi Mukiele megelőzte, és Gulácsi kapujába fejelte a labdát. 2─0. Nemsokkal később Christopher Nkunku találatával egyenlített a Lipcse, de Guardiola legénysége szinte azonnal válaszolt, egy kezezés után megítélt büntetőt értékesített Riyad Mahrez. 3─1.

A fordulást követően egy baloldali beadás után Christopher Nkunku fejelt Éderson kapujába, ezzel zárkózott a Lipcse. 3─2. Azonban öt percre rá Jack Grealish remek tekeréssel bevette Gulácsi kapuját. A 61. percben Szoboszlai Dominik is pályára lépett. A hazaiak les miatt érvénytelenített gólt is szereztek, Nkunku pedig a 73. percben egy kiváló kiugratás után megszerezte önmaga, és egyben csapata harmadik gólját is. 4─3.

A 75. percben Joao Cancelo gondolt egyet, és 30-ról előtte a labdát. Gulácsi tehetetlen volt a szépen tekeredő labdával szemben. 5─3. Angelino manchesteri visszatérése nem sikerült valami fényesen, az ex-city játékos a 79. percben megkapta második sárga lapját, így a németek emberhátrányba kerültek. A csereként beállt Gabriel Jesus egy kapu előtti kavarodást kihasználva a 85. percben beállította a 6─3-as végeredményt.

Manchester City (angol)-RB Leipzig (német) 6─3 (3─1)



gólszerző: Aké (16.), Mukiele (28. - öngól), Mahrez (45+2. - 11-esből), Grealish (56.), Joao Cancelo (75.), Jesus (85.), illetve Nkunku (42., 51., 73.)

piros lap: Angelino (79., Leipzig)

Az A csoport másik összecsapásán a Paris Saint-Germain-ben először volt kezdő a Lionel Messi, Kylian Mbappé és Neymar trió. A franciák azonban hiába jutottak előnyhöz, a vendéglátó belga Club Brugge egyenlített, és a második félidőben pedig nem esett újabb gól. Mbappét a második félidőben sérülés miatt le kellett cserélni.

Club Brugge (belga) - Paris Saint-Germain (francia) 1-1 (1-1)



gólszerző: Vanaken (27.), illetve Herrera (16.)



További eredmények a szerdai játéknapról:



Atlético Madrid (spanyol)-FC Porto (portugál) 0-0



piros lap: Mbemba (95., Porto)



Liverpool FC (angol)-AC Milan (olasz) 3-2 (1-2)



gólszerzők: Alexander-Arnold (9.), Salah (49.), Henderson (69.), illetve Rebic (42.), Diaz (44.)





Sporting CP (portugál)-AFC Ajax (holland) 1-5 (1-3)



gólszerzők: Paulinho (33.), illetve Haller (2., 9., 51., 63.), Berghuis (39.)





Internazionale (olasz)-Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0)



gólszerző: Rodrygo (89.)

