Argentin világbajnokot igazolt a Valencia

Guido Rodríguez másfél, West Ham Unitedban töltött szezont követően visszatér a spanyol élvonalba, és a Valencia játékosa lesz - tudatta a spanyol klub hivatalos közleményében. Azt egyelőre nem hozta nyilvánosságra a Valencia, hogy mennyi időre írt alá az argentin védekező középpályás, ahogyan azt sem tudni, mennyit kapott érte a londoni együttes.

A West Ham még tavaly nyáron kaparintotta meg Rodríguezt, méghozzá ingyen, miután lejárt a szerződése előző klubjával, a Real Betisszel. Az akkor piaci értékét 20 millió euróra becsülte a Transfermarkt, ami azóta hatmillió euróra csökkent.

Ennek oka, hogy Julen Lopetegui 2025 januári menesztésével perememberré vált, és Graham Potter irányítása alatt csak négy Premier League-mérkőzésen kezdett az utolsó 18 összecsapáson. Hánytatott sorsa az idei kiírásban sem változott, mindössze hat bajnoki találkozón jutott szóhoz, még árulkodóbb, hogy ezeken 177 perc jutott a középpályásnak.

Rodríguez tagja volt a 2022-es világbajnokságot megnyerő Argentína keretének, sőt, a Mexikó elleni csoportmérkőzésen 57 percet játszott kezdőként.

Új klubja, a Valencia jelenleg 23 ponttal a 14. helyet foglalja el a táblázaton, miután utóbbi kélt sikerével eltávolodott a kiesőzónától.