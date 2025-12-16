Guardiola szerint idén már nem lép pályára a Manchester City szélsője

Nem számíthat Jeremy Doku játékára a Manchester City a Brentford elleni Ligakupa-negyeddöntőben, és a belga szélső jó eséllyel az ünnepi időszak nagy részét is kihagyja. Pep Guardiola megerősítette, hogy Doku továbbra is lábsérüléssel bajlódik, amely miatt a Crystal Palace elleni hétvégi bajnokin sem léphetett pályára.

A 21 éves támadó az idény egyik legstabilabb City-játékosa volt: az előző tíz mérkőzésből kilencen kezdőként kapott lehetőséget. Egyetlen másik hiányzása egy erősen rotált Bajnokok Ligája-meccshez köthető, amikor a Manchester City hazai pályán szenvedett vereséget a Bayer Leverkusentől. Guardiola később elismerte, ez a találkozó is rávilágított arra, milyen kockázatokkal jár a túlzott rotáció.

A City menedzsere szerint Doku várhatóan már csak az új évben térhet vissza, bár a 2026-os esztendő első bajnokiját még nem zárta ki teljesen.

„Nem tudom pontosan, talán két-három hét kihagyásról van szó. Inkább az új év környékén, a Sunderland elleni meccs jöhet szóba” – fogalmazott Guardiola.

A Brentford elleni kupatalálkozó ugyanakkor komoly lehetőséget kínál James Trafford számára. A fiatal kapus várhatóan újra kezdő lesz, miután Gianluigi Donnarumma érkezése óta háttérbe szorult. Trafford a szezon elején még első számú kapusként vágott neki a bajnokságnak Ederson távozását követően, ám az olasz világsztár szerződtetése teljesen átalakította a rangsort.

Bár a sajtóban felmerült egy esetleges januári kölcsönadás lehetősége, Guardiola egyértelműen kizárta, hogy a kapus a szezon közben távozzon.

„Nincs szó semmilyen távozásról. James kiváló kapus, rendkívül profi. A kapusposzt különleges, egyetlen meccs is mindent megváltoztathat, de ő velünk marad ebben az idényben” – jelentette ki a City trénere.

Guardiola azt is elárulta, hogy a Brentford ellen több olyan játékos is lehetőséget kap, aki a Crystal Palace ellen nem szerepelt, sőt akadémisták bevonása is várható, hiszen három nappal később már a West Ham elleni bajnoki vár a csapatra.

