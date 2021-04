Guardiola: nincs pénzünk Haalandra

Mino Raiola spanyolországi kirándulása óta, amely során a Real Madriddal és a Barcelonával is tárgyalásokat folytatot Erling Haaland átigazolása kapcsán, a norvég támadó lehetséges átigazolása foglalkoztatja a nemzetközi sporttsajtót. A Manchester City érdeklőséséről is lehetett olvasni korábban, ám most Pep Guardiola lehűtötte a kedélyeket.

Agüero távozása hivatalossá vált a napokban, így Guardiolának új támadó után kell néznie a következő szezonban, azonban az árak miatt közel sem optimista.

"Amilyen átigazolási árak vannak, nem fogunk csatárt venni. Lehetetlen, nem fogunk igazolni. Válság van és az összes klub anyagi gondokkal küzd, ez alól mi sem vagyzunk kivétel. Itt van nekünk Gabriel Jesus, Ferran Torres és az akadémisták is, illetve több játékosunk tud hamis kilencest is játszani. Ez egy nagyon érdekes helyzet most a klubok számára, más megoldásokat kell találnunk Nem fogunk igazolni senkit" - mondta Guardiola csapata Leicester CIty elleni bajnoki előtt.

