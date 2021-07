Guardiola nem biztos benne, hogy tudnak csatárt venni a nyáron

Sergio Agüero távozásával komoly űr tátong a Manchester City támadó szekciójában, ennek ellenére nem biztos, hogy vesznek csatárt a nyáron.

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték az Olaszország-Spanyolország EB elődöntőre!

Pep Guardiola szerint nagyobb az esélye annak, hogy idén nyáron nem sikerül csatárt szerződtetnie a Manchester Citynek, mint Harry Kane vagy Erling Haaland megszerzésének. A Premier League bajnokától mindenki azt várja, hogy egy nagy névvel pótolja a nyáron távozott Sergio Agüerót. A City történetének legjobb góllövője a nyáron ingyen igazolt Barcelonába, pótlása pedig komoly feladat.

Opcióként felmerült már korábban is Harry Kane, illetve Erling Haaland szerződtetése is. Kane-ért állítólag 100 millió fontot kínálna a City, de Guardiola szerint nincs garancia bármelyik csatár átigazolására.

A Manchester City menedzsere elmondta, olyan áron, amelyen most sztárokat lehet igazolni, nem biztos, hogy akarnak. Ahogy fogalmazott: „nem engedhetjük meg magunknak, lehetetlen!”

„Minden klub anyagi nehézségekkel küzd, nekünk pedig itt van Gabriel Jesus és Ferran Torres is. Ráadásul sok tehetségünk van az akadémiánkon is, illetve többször is hamis kilencessel játszunk!”

„Nem tudom, mi fog történni: lehet, hogy igazolunk csatárt, de talán nem. Ma nagyobb az esélye annak, hogy nem veszünk újabb csatárt a következő idényre!”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Ha Mbappé a Real Madridba szerződik akkor azzal 3,50-szeres pénzt érhet a fogadóknak.