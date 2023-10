Guardiola megnevezte a legjobb játékost akivel együtt játszott

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Pep Guardiola szerint Roberto Baggio volt a legjobb játékos, akivel együtt játszott.

Egy jótékonysági rendezvényen vett rész Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője, aki sok mindenről beszélt, többek között arra is válaszolt, hogy ki volt a legjobb játékos, akivel valaha együtt játszott. Habozás nélkül Roberto Baggiót nevezte meg.



A spanyol menedzser tanácsot is adott fiatal labdarúgókkal azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet valakiből profi futballista.



A tehetséget nem otthon fejleszted Instagramozással vagy Twitterezéssel. Egyszerűen leheteten. A tehetséget sok munkával és gyakorlással tökéletesíted mégha néha hibázol is. Szeretsz futballozni? Akkor futballoz sokat!"



Roberto Baggio 2000 és 2004 között volt a Brescia játékosa, Guardiola 2001-ben csatlakozott az olasz klubhoz.