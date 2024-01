Guardiola megkönnyebbült Klopp távozása miatt: "Jobban fogok aludni!"

A Manchester City menedzserét is megdöbbentette a hír.

Mint ismeretes, a Liverpool péntek délelőtt bejelentette, hogy a 2023-2024-es idény végén Jürgen Klopp menedzser távozik a posztjáról.

Ezzel kapcsolatban a Tottenham elleni FA-kupa találkozót követően az újságírók megkérdezték a nagy rivális Manchester City trénerét, Pep Guardiolát.

"Jobban fogok aludni. A Liverpool elleni találkozók előtti napok valóságos rémálmok voltak" - viccelődött a manchesteri kékek menedzsere, majd komolyra fordította a szót.

"Természetesen hiányozni fog. Engem is, mint mindenkit, megdöbbentett a hír. Úgy érzem, a Manchester City egy része eltűnik. Kihagyhatatlan az ő és a Liverpool szerepe az itt eltöltött időszakomban. Mindig is ők voltak a legnagyobb riválisunk, és nekem is ő volt a legnagyobb vetélytársam attól kezdve, hogy ő a Borussia Dortmundnál, én pedig a Bayern Münchennél voltam. Hiányozni fog a Premier League-ből a karizmája, a személyisége és az, ahogyan a csapatai játszanak. Mindig is öröm volt nézni a pozitív hozzáállásukat, minden meccset megpróbálnak megnyerni. Minden jót kívánok neki" - mondta Guardiola.

"Lehet, hogy ezt most nem ismeri be, de vissza fog térni. Tudom. Talán 10 év múlva újra kell töltenie az energiáit. Hogy egy válogatottnál vagy egy másik klubnál, nem tudom, de a futballnak szüksége van olyan személyiségekre, mint ő. Egy álom volt az együtt töltött idő, remélhetőleg a következő szezonban lesz időnk együtt vacsorázni vagy meginni egy italt" - tette hozzá a bajnoki címvédő trénere.