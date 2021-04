Guardiola: még ennél is többet akarunk

A Dortmund vezetó gólja után bizonyosa felsejlett Pep Guardiola fejében, hogy mi lesz, ha idén sem sikerül és újfen a negyeddöntő lehet a végállomás a Manchester City számára a Bajnokok Ligájában. Az angolok ezúttal azonban erősebbek voltak fejben, mint az elmúlt években és sikerült fordítaniuk, készülhetnek a PSG elleni elődöntőre.

"Nagyon fontos a klubunk számára, hogy ott vagyunk a legjobb négy között. A Bajnokok Ligája mentálisan rendkívül megerőltető. Tíz hónapon át készülsz, aztán egyetlen meccsen dől el a sorsod. Egy bekapott gól és vége, aztán az egész szezonban elvégzett munkádnak annyi. És ez nem fair. Nem szabadna, hogy a srácok elmúlt öt évben végzett munkáját egyetlen sorozatban nyújtott teljesítménye alapján bírálják" utalt a mérkőzés után arra Guardiola, hogy mennyi kritikát kapott a City az elmúlt években a Bajnokok Ligája kudarcokat követően.

"Nagyon fontos siker ez a játékosoknak és a vezetőségnek is. De még ennél is többet akarunk. A PSG ellen fogunk játszani, a tavalyi döntős ellen, akik legyőzték a világ legjobb csapatát, a Bayern Münchent. Meglátjuk mi lesz ,de ne felejtsük el, az elmúlt öt évben háromszor is a legjobb nyolc között estünk ki" - mondta a katalán szakember.

