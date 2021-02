Guardiola: „Már bajnokok vagyunk!”

Az ember nem is gondolná, de Pep Guardiola humoros ember. A Manchester City menedzserre szarkasztikus hangnemben tartott sajtótájékoztatót.

A City öt ponttal vezeti a tabellát, de egy meccsek kevesebbet játszott. Vasárnap legyőzte a címvédő Liverpoolt idegenben, vagyis valóban közel áll a bajnoki cím visszahódításához.

Guardiola komoly arccal leült a legutóbbi sajtótájékoztatón és belekezdett:

„Két-három hónappal ezelőtt nem volt esélyünk a bajnoki címre, de még arra sem, hogy a BL-be kvalifikáljuk magunkat, de már minden rendben van. Talán nem is kellene játszanunk többet a Premier League-ben, mert már bajnokok vagyunk. Nem is értem miért kell a Tottenham, vagy az Everton ellen futballoznunk… Nem értem, mert már bajnokok vagyunk.”

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

Ezt követően aztán komolyra fordította a szót.

A cikk lejjebb folytatódik

„Megértem, hogy miért mondja mindenki azt, hogy már minden eldőlt, de semmi sem örök és semmi sem tökéletes. Nyertünk egy pár meccset, de ez nem jelenti azt, hogy legközelebb is sikeresek leszünk. A következő meccsre kell koncentrálni, a pályafutásom során mindig így gondolkodtam és ez a mostani helyzet sem kivétel.”

A City előnye 10 pont a Liverpool előtt és sokan azt mondják, hogy a vörösök már nem lehetnek bajnokok, sőt a legjobb négybe sem biztos, hogy odaérnek. Guardiola némileg másként gondolja ezt.

„A Liverpool az egyik legjobb csapat, amit életemben láttam és volt egy 68 meccses hihetetlen szériájuk hazai pályán. Három szezonban voltak veretlenek otthon, nyertek nagy különbséggel, vagy az utolsó pillanatban kiharcolva, de valahogy mindig győztek. Most becsúszott nekik pár vereség. Ez velünk is előfordulhat, akár egy hét alatt is beleszaladhat a csapat három kudarcba.”