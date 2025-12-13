A korábbi Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus és Espanyol játékos nemrég Manchesterben járt a kékek egyik edzésén, és elmondása szerint azt látta a háromszoros Bajnokok Ligája győztes edzőn, hogy haza szeretne térni az idény végeztével: “Manchesterben jártam a minap, és láttam rajta, hogy hazatérne. Szeretné jól befejezni a szezont, de haza akar menni.”

Arról, hogy Guardiola eldöntötte-e már a hazatérést, azt mondta: “Nem tudom, mit gondol Pep, de amit láttam az az, hogy ennek a körforgásnak véget kell érnie.”

Hazatér, vagy befejezi?

Ennek némiképp ellentmond maga a spanyol tréner májusi interjúja, amiben aról beszélt, amennyiben elhagyja Manchester kék felét, szünetet tart edzői karrierjében: “Miután lejár a szerződésem, megállok. Biztosan. Azt nem tudom, hogy visszavonulok, de szünetet tartok.” - nyilatkozta a vezetőedző májusban az ESPN-nek.

”Hogyan emlékezzenek rám az emberek? Mindenki úgy, ahogy szeretne.” - idézte Guardiolát a premierleague.com. “Minden edző nyerni szeretne, hogy emlékezetes karrierünk legyen. Úgy hiszem, a Barcelona, a Bayern München és a Manchester City szurkolói is szerették nézni csapataimat.”

Pep Guardiola háromszoros spanyol- és német bajnok, hatszoros angol bajnok és háromszoros Bajnokok Ligája győztes. Csapata, a Manchester City 2 pontos hátrányban a második a Premier League-ben, a Bl-ben jelenleg a negyedikek az alapszakaszban 2 fordulóval a vég előtt. Jelenlegi szerződése 2027-ig szól Manchesterben.

