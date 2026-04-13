Hibátlan hajrára lesz szükség

A City az Arsenal meglepő veresége után nagy esélyt kapott, hogy csökkentse a hátrányát a Premier League bajnoki címért folyó küzdelemben. Kettővel kevesebb lejátszott mérkőzéssel és a jövő heti Ágyúsok elleni rangadó tudatában a City vezetőedzője úgy véli, hogy először minden figyelmet a vasárnapi, Chelsea elleni idegenbeli mérkőzésre kell összpontosítani. A tét nem is lehetne nagyobb a címvédő számára, és Guardiola brutálisan őszinte volt egy esetleges gyenge eredmény következményeiről:

„Az Arsenal elleni meccsről van szó, pedig ha nem nyerünk a Stamford Bridge-en, akkor talán nem is kell sajtótájékoztatót tartanunk az Arsenal elleni mérkőzés előtt, mert akkor már vége lesz. Mindenki tudja ezt. Ti tudjátok, én tudom, a játékosok tudják, mindenki tudja. Egész Anglia tudja. ”

A spanyol vezetőedző szerint minden hátralevő mérkőzést meg kell nyernie a csapatának, ha el akarja hódítani a bajnoki trófeát:

„Szóval, hány mérkőzés van még hátra? Mindet meg kell nyerni, mindet. Egyetlen döntetlen sem, nem. Felejtsétek el.”

A tapasztalatokra épülő magabiztosság

Guardiola tízéves manchesteri pályafutása során megszerzett hat bajnoki cím hatalmas önbizalmat ad csapatának, míg az aktuális kihívóra komoly nyomást helyez. Bár elismeri, hogy a riválisokat el tudja bizonytalanítani a City eddigi sikereinek listája, hangsúlyozza, hogy a múltbeli eredmények önmagukban nem fogják megnyerni nekik a mérkőzéseket ebben a szezonban:

„A magabiztosság és a múltbéli tapasztalatok nem garantálják a győzelmet. A legtöbb játékos számára ez csak annyit jelent: »Oké, már sokszor megcsináltuk, megint meg tudjuk csinálni«”

A Manchester City vezetőedzője végezetül értékelte a bajnoki szezont, kiemelve, nem a véghajrá alapján ítéli meg a csapat egész éves teljesítményét:

„A Premier League-szezon 11 hónapig tart, és ebben a 11 hónapban sok olyan mérkőzés volt, amelyeken jól játszottunk, de nem elég jól ahhoz, hogy nyerjünk. Nem a hetedik vagy a nyolcadik helyen állunk a Premier League-ben, hanem a másodikon, és küzdünk a bajnoki címért is. Véleményem szerint ez nem egy rossz szezon.”

Frissítés! (4:00)

A Manchester City végül 3-0-s sikert aratott a Chelsea otthonában, és hat pontra csökkentette hátrányát a listavezető Arsenallal szemben.

