Az igazság a Guardioláról kiszivárgott videó mögött

A Valódi háttere a videónak

A Manchester City szurkolói azonnal a legrosszabbra gondoltak a kiszivárgott videót látván: azt hitték Pep Guardiola búcsúvideója készül, azonban gyorsan kiderült mi az igazság. Ben Jacobs újságíró gyorsan tisztázta a helyzetet:

"Ez a videó Bernardo Silva búcsúüzenetének része, miután kilenc évet és 18 trófeát szerzett a klubnál.”

Azonban teljesen nem nyugodhatnak meg a City szimpatizánsai, mivel ezt tette hozzá Pep Guardiolával kapcsolatban:

"Fennáll annak a lehetősége, hogy idén nyáron távozik, annak ellenére, hogy a Manchester City szerint a szerződése 2027 nyarán jár le. A kiszivárgott videó azonban Silvához kapcsolódik.”

Baljós jelek Pep jövőjével kapcsolatban

Bár a videó rejtélye megoldódott, a menedzser maradása korántsem biztos. Hiába szól a szerződése 2027-ig, több tényező is a nyári váltás felé mutat. A szakmai stáb két meghatározó szerepe: a Guardiolát 15 éve segítő Lorenzo Buenaventura és Xabi Mancisidor kapusedző is elhagyja a klubot a szezon végén. Ez arra utalhat, hogy egy új korszak következhet a Citynél, amelynek nem feltétlenül Guardiola lesz az arca. A Chelsea korábbi menedzserét, Enzo Marescat is hírbe hozták a City esetleges új edzőjeként, aki nyíltan beszélt a Premier League klub átvételének lehetőségéről:

"Jövő a Manchester Citynél? A lényeg, hogy a klubtól függetlenül készen álljunk” – mondta. „Már csak néhány hét van hátra a szezon végéig, aztán meglátjuk, mi történik.”

Továbbá olasz lapértesülések szerint az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztja lehet a katalán edző következő állomása.

A maradás mellett is szólnak érvek

A bizonytalanság ellenére a The Athletic belső forrásai szerint Guardiola még mindig mélyen elkötelezett. Állítólag az a tűz és energia, amit a City fiatal játékosaitól lát a szezon hajrájában, komoly motivációt jelent számára a folytatáshoz.

A kérdés tehát továbbra is nyitott: Kitölti a szerződését a klublegenda, vagy elhagyja 10 év után az angol csapatot?





