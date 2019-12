Guardiola házon belül oldaná meg David Silva pótlását

Saját nevelésű játékos léphet a Manchester City legendás alakjának örökébe.

Pep Guardiola továbbra is meg van győződve arról, hogy Phil Foden azonnal David Silva helyébe léphet, amint a spanyol karmester elhagyja a Manchester Cityt.

A 33 éves David Silvának ez az utolsó éve az angol bajnoknál, a szerződése lejártát követően ugyanis jövő nyáron tíz év után elhagyja a csapatot.

A középpályás az elmúlt évtizedben a City ikonikus alakjává vált, így senkinek nem lesz könnyű dolga, aki a helyébe akar lépni, de Guardiola szerint a 19 éves Foden már megérett a feladatra.

- Természetesen David egy igazi legenda a lejátszott meccsek és a megnyert trófeák száma alapján is, de mi hiszünk benne, hogy Foden képes lesz megoldani a pótlását. Phil nagyon jó kis területen, képes nagyon kis helyen is átvenni a labdát, de az angol középpályásokra jellemző módon képes bejátszani a teljes területet a két tizenhatos között. Meg fogja kapni azokat a játékperceket, amikre ebben a korban szüksége van. Mindig jó benyomást tett, amikor beállt a kispadról. Néhány játékosról ez nem mondható el, de Phillel kapcsolatban mindig ze volt az érzésem. Az Atalanta elleni meccs előtt úgy gondoltuk, hogy fantasztikus teljesítményt fog nyújtani, és így is történt. Mellette ott van nekünk Gündogan, Rodri és De Bruyne is, de sosem kételkedtem Fodenben. Akár 90, akár 20, vagy akár egyetlen percet sem játszik, mindig bízunk benne - méltatta fiatal játékosát Guardiola a Dinamo Zagreb elleni mérkőzés előtt.

A cikk lejjebb folytatódik

Foden ebben a szezonban 14 mérkőzésen lépett pályára a -ben, viszont mindössze 3 alkalommal volt a kezdőcsapat tagja. Viszont a karácsonyi időszakban és a szezon második felében alighanem ennél is több bizalmat szavaz majd neki Pep Guardiola.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!