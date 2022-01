Guardiola blokkolhatja Haaland Madridba igazolását

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Pep Guardiola arra kérte a Manchester City vezetőségét, hogy igazolják le Erling Haalandot, de a norvég támadó az ügynökének azt mondta, Mbappé oldalán szeretne játszani a Real Madridban – számolt be róla a Királyi gárdával kapcsolatos átigazolási pletykákban járatos AS.

Az biztos, hogy egy esetleges licitháborúban a Barcelona és a Real Madrid is alulmaradna a Manchester Cityvel szemben, bár mivel Bale, Marcelo és Isco szerződése is lejár a Blancóknál, így Florentino Pérezék is szép summát ajánlhatnak Haalandért. Ugyanakkor a norvég tehetség Madridba költözésének kulcsa Mbappé érkezése lehet a PSG-től, ugyanis a Dortmund támadója a hírek szerint szívesen játszana együtt a francia világbajnokkal. Sőt, az AS szerint a csatártehetség ügynöke és édesapja már meg is látogatta a Real Madrid edzőközpontját a közelmúltban.

A Manchester City egészen biztosan nem fogja tétlenül nézni a transzfert, mivel Guardiola csapata az elmúlt két átigazolási időszakban elveszítette Agüerót és Ferrán Torrest is, az angolok pedig egyértelműen szeretnék megerősíteni támadó alakzatukat.

